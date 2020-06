A ideia inicial era produzir cá na Madeira gelados de pauzinho com fruta, um pouco à semelhança do picolé, no Brasil. Entretanto, aperceberam-se que poderia nascer algo ainda maior. Reformularam de certa forma o projecto, houve hipótese de enquadrá-lo para fundos europeus e a candidatura acabou por ser aceite no Quadro Portugal 2020. Teria de ser implementado num meio rural e por...