O caminho para o ‘Tendertronic’ faz-se a 13 de Dezembro (sábado), no Museu Café, e com a presença de Gustavo Pereira, conhecido no mundo artístico por Gusta-vo. Ao lado do fundador do festival Neopop juntam-se mais três amigos: Nelson Caires, Li-Polymer e Vítor Batista num evento com entrada gratuita.

À conversa com o DIÁRIO antes da chegada à ilha, Gustavo não coloca de lado a hipótese...