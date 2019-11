O sonho feito realidade

Quando era apanha bolas nos jogos do Marítimo no estádio do clube, neste e ainda no antigo estádio dos Barreiros, Pedro Pelágio tinha um sonho: um dia, não muito distante, estar no relvado a jogar pela equipa principal do seu clube de sempre. Agora voltou a merecer a confiança do treinador para ser titular e mereceu “o privilégio”, como considera, de ser chamado à selecção de Portugal...