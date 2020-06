A Paróquia da Ribeira Seca, em Machico, completa duas datas históricas separadas por uma semana. Além de, hoje, 22 de Junho, comemorar-se o 51.º aniversário da nomeação do padre Martins Júnior para pároco da Ribeira Seca, no passado dia 16 assinalou-se um ano que o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, revogou a controversa suspensão ‘ad divinis’ (proibição de administrar sacramentos)...