Somos os mais endividados em Portugal.

FALSO

Segundo dos últimos dados estatísticos disponíveis, referentes ao final de Junho de 2019, a Madeira não detinha a liderança no endividamento à banca em nenhum dos três agrupamentos de titulares do crédito. Assim, no referido período, as famílias madeirenses deviam à banca 2,9 mil milhões de euros, o que dá uma média de 11.387 euros por...