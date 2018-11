“O que diferencia os destinos é o serviço”

O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, não retira uma vírgula ao que por si foi dito no discurso de abertura do 44.º congresso nacional, durante o qual denunciou as “crescentes quebras de qualidade de serviço e da dificuldade em recorrer a pessoal qualificado” na hotelaria. Contudo, garante ao DIÁRIO que não se dirigiu a nenhuma região em específico. Aliás, assume que não...