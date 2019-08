O Bloco de Esquerda quer crescer na Madeira. Este é um dos muitos desejos de Paulino Ascenção que assume como primordial querer reverter as concessões privadas para as mãos do governo. Os portos, as Parcerias Público-Privadas (PPP), as ligações marítimas e aéreas fazem parte do lote das exigências. Algumas admite serem difíceis pelas clausulas leoninas que possuem. Pelo caminho...