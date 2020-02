Nuno Borges foi uma das figuras da equipa do Nacional, na vitória da última jornada frente ao Leixões. Uma exibição reconhecida pelos adeptos alvinegros, que o elegeram o ‘homem do jogo’ numa votação na página oficial do clube no Facebook.

Ontem, na ‘Entrevista da Semana’ da Nacional TV, o atleta reconheceu a importância da vitória sobre os leixonenses, que permitiu à equipa assumir...