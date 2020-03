Charles ia voltar à titularidade na baliza do Marítimo. Estava assim já decidido por José Gomes para a recepção ao Vitória de Setúbal, em jogo da 25.ª jornada da Liga. Um jogo que começou por ser marcado à porta fechada, para 14 de Março, mas que, por ironia do destino, acabou por ser cancelado com a paragem total dos campeonatos profissionais em Portugal.

Deste modo, o guarda-redes...