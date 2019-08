O momento da afirmação plena

Frank Bambock parece ter pegado de estaca no Marítimo. Contratado Maccabi Petah Tikva, o médio defensivo nasceu a 7 de Abril de 1995, em Doaula, a maior cidade dos Camarões. Mas ainda muito novo emigrou para França e para a Academia Antony Sport. Em 2008, com apenas 13 anos, ingressou no Paris Saint Germain, onde fez todo um percurso de formação, que o apontavam como um dos mais...