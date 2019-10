“O meu interesse por comédia começou muito cedo”

João Gouveia, de 28 anos, é um actor madeirense que tem vindo a deixar a sua marca no teatro, sobretudo na área do humor. Lembra-se de ser fascinado pelo ‘mundo do faz de conta’ e de aplaudir o humor de Marina Mota. Com o passar do tempo percebeu que era inevitável fazer parte deste mundo. E, desde então, tem feito do palco o seu ‘habitat natural’. Tanto que tem sido convidado para fazer parte do elenco de algumas peças de teatro, como ‘A Pulga Atrás da Orelha’, que se realizou, em Julho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, e dos projectos dos 4Litro, como aconteceu, no passado mês de Setembro.

Nestes últimos meses tem integrado o elenco de algumas peças de teatro, como ‘A Pulga Atrás da Orelha’. Isto significa que os agentes culturais estão atentos ao trabalho que tem vindo a desenvolver como actor? Sinceramente, não sei se os agentes culturais estão atentos, mas as pessoas do teatro e aquelas que trabalham em teatro estão. No caso de ‘A Pulga Atrás da Orelha’, estive rodeado de gente fantástica, trabalhadora e de actores que fazem teatro por amor. Tenho a certeza que alguns daqueles nomes um dia vão ser muito conhecidos. Fico muito contente e motivado para este tipo de projectos, pois convites destes são óptimos para podermos aprender e desenvolver as nossas capacidades.

Quando é que sentiu que tinha jeito para esta área? O meu interesse pela comédia começou muito cedo. Dizem que em criança uma das cassetes que mais gostava era de um programa da Marina Mota. Depois, lembro-me de uma vez fazer uma peça quando tinha 12 anos e, desde então, senti que era algo especial. Senti que tinha jeito. Hoje, sei que do jeito ao sucesso há um caminho muito longo.

Fazendo uma retrospectiva no tempo, como analisa o seu percurso no mundo do humor? Acho que tem sido positivo, embora não trabalhe muito a pensar em mim. Quero que a minha criatividade e trabalho sejam reconhecidos, mas não faço um esforço para agradar ninguém em particular. Quero agradar o público e quero que gostem do meu trabalho. Eles são os melhores para avaliar. Nem gosto muito dessa coisa de chamar fãs, até porque não acredito em fãs, acredito em pessoas que apreciam o teu trabalho como eu aprecio o trabalho de certos cozinheiros, músicos, entre outros. Até agora, muita coisa correu bem, outras correram mal e o conhecimento foi adquirido. Portanto, creio que, no futuro, tenho tudo para continuar a trabalhar na mesma direcção.

É fácil ser humorista e actor na Madeira? O mundo é muito competitivo. Não é fácil ser nada, basicamente. O mercado não é tão activo como noutras regiões do país e existe muito talento. Ser artista, neste momento, não é fácil, mas não é em lado nenhum, é uma vida muito activa.

Alguma vez pensou em sair da Região? Nunca pensei em desistir do teatro. Mas já precisei de me afastar do meio e de recomeçar com outra mentalidade. Mas, pensar em sair completamente deste mundo não. Há algo aqui que é instintivo.

Lembra-se da primeira vez que subiu a um palco? A primeira vez mesmo, não me lembro. Mas deve ter sido num ‘Música EB’ ou algo assim. Porém, posso falar de um momento recente que me marcou. Na estreia de ‘A Pulga Atrás da Orelha’, o Teatro Municipal Baltazar Dias estava completamente cheio e na hora dos agradecimentos enquanto olhava em volta imaginava a plateia a voar para o passado, como se estivéssemos a ser aplaudidos por todas as pessoas que já estiveram naquele teatro. Foi especial. Depois, lembro-me que nos ‘4Litro’ abrimos um espectáculo do Paulo Gonzo, na Ponta do Pargo, e do elenco dessa altura só o Luís ainda está no grupo, é uma boa memória que tenho porque éramos muito novos e não tínhamos a noção de certas coisas que tornava a nossa comédia mais irreverente. E era algo de novo naquela época. Hoje, há uma pressão extra e sou mais perfeccionista.

Na sua família, existe alguém que também esteja ligado a esta área? Sim. Tenho na família uma excelente actriz que trabalha com o TEC (Camacha). Além disso, reconheço em várias pessoas da minha família a aptidão para as artes do espectáculo.

Que projectos futuros estão na forja? Estou num projecto de rádio com um programa de manhã, com muito humor e improviso. É algo novo que estou a experimentar na ‘Rádio Calheta’. Tem tudo para dar certo. Além disso, ‘Os Estepilhas’, grupo de teatro de improviso do qual faço parte, vão voltar em Dezembro com uma peça ao vivo e que vai ser um pouco diferente do que temos feito até agora. Parece-me que vai surpreender. Vai ser mais convencional, mas sempre com aquele ‘twist’ que o grupo dá às coisas. Para o próximo ano, logo se vê.