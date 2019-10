O mesmo caderno de encargos

Um Salão Nobre cheio, com muita gente a ficar de fora e a ver a cerimónia pela televisão, recebeu a tomada de posse do XIII Governo Regional. O primeiro, em 43 anos de Autonomia, a não ser composta apenas com governantes do PSD. Os resultados das eleições de 22 de Setembro ditaram a perda de maioria absoluta e Miguel Albuquerque foi obrigado a negociar com o CDS.

O acordo entre os...