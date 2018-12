O melhor destino de golfe em ascensão na Europa

A Região Autónoma da Madeira voltou, esta semana, a merecer destaque internacional como um dos destino turístico de eleição na Europa.

Depois do reconhecimento mundial, pela quarta vez consecutiva, como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’, pelo ‘World Travel Awards’ no início do mês de Dezembro, o arquipélago foi na passada terça-feira nomeado como o melhor destino de golfe em ascensão...