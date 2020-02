Naquela que foi a maior enchente da temporada no Campo da Imaculada Conceição, o Marítimo B e União da Madeira foram protagonistas do dérbi madeirense da 23ª jornada da séria A do Campeonato de Portugal. O triunfo acabou por sorrir ao conjunto verde-rubro, graças ao golo solitário, aos 16 minutos, do extremo André Mesquita, que curiosamente, no dia anterior, integrou os convocados...