Crianças, jovens, adultos e idosos assistiram ontem à antestreia daquele que é considerado o maior espectáculo do Mundo: o circo. Um espectáculo que continua a contagiar os mais e os menos cépticos com a magia que traz à Madeira, a cada Natal.

Pelo sexto ano consecutivo, a cortina vermelha do Circo Mundial, instalado no Cais 8 do Porto do Funchal, abriu mais cedo, em formato exclusivo,...