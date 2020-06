Patrícia Teles é a mais nova treinadora/coordenadora do Futsal do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (CDRP). Tem 26 anos, licenciada em Educação Física, e não esconde a paixão pelo desporto. Desde tenra idade o sonho de ser técnica de futebol com o Futebol Clube do Porto o topo dessa aspiração. Durante o diálogo não esconde que a desigualdade de género, atenuada pelo espírito...