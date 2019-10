Há muito que ler um diário deixou apenas de ser um simples acto matinal de folhear páginas enquanto toma o pequeno-almoço em casa ou no café do lado ou até mesmo num banco do jardim. Se isto continua a ser verdade para as edições impressas, certo é que desde meados da década de 90 que os jornais saltaram para a Net e progressivamente têm vindo a assumir uma dimensão para além do...