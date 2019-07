O primeiro-ministro fez ontem o seu último debate do estado da nação da legislatura, assumindo os resultados da governação, ironizou com “o Diabo que não veio” e ouviu a oposição falar do “lado negro” do país.

No arranque do discurso de balanço sobre os quatro anos de governação, com o apoio parlamentar dos partidos de esquerda (PS, BE, PCP e PEV), António Costa fez um agradecimento...