A evolução da tecnologia coloca novos desafios ao jornalismo. Há 143 anos, quando nasceu o DIÁRIO, o objectivo passava por oferecer o melhor conteúdo em formato papel. Hoje não é apenas o papel que coloca desafios. A plataforma do DIÁRIO, inovadora e ‘muito à frente do seu tempo’, nasceu há 20 anos e tem vindo a evoluir. Essa actualização passou por um grupo de especialistas do...