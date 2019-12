O desafio da mobilidade sustentável

Constituída a 5 de Junho de 1986, encomendado o primeiro autocarro que chegou ao Funchal a 12 de Agosto desse ano, mas que só a 1 de Janeiro do ano seguinte começaram a circular as primeiras viaturas, a história da Horários do Funchal, empresa regional 100% pública, tem sido feita de decisões a médio/longo prazo, num sector onde nada pode ser feito por acaso e tem de ser pensado...