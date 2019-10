Durante esta semana, a artista Vânia Rovisco está a realizar um workshop intitulado ‘O Corpo em Performance’ no Ginásio de São Martinho. A iniciativa é da responsabilidade do grupo Dançando com a Diferença no âmbito do arranque as actividades lectivas regulares do 2019/2020, onde continuará a apostar fortemente em formações e atividades de grande qualidade com artistas de renome...