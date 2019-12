Um monte de crianças assistiram, ontem, à antestreia do espectáculo proporcionado pelo Circo Dallas, no Parque Desportivo da Água de Pena, em Machico. Entre palmas, sorrisos e suspiros ficou uma certeza na viagem de regresso e que teria de ser transposta para o papel: o circo nunca vai acabar, mais que não seja pela sua subsistência no nosso imaginário enquanto crianças, adultos...