Filipe Faísca adora trabalhar com os produtos portugueses feitos à mão e tem estado debruçado sobre o Bordado Madeira há cerca de um ano, fruto de uma parceria com o Governo Regional.

Prestes a voltar a pisar a passerelle madeirense, no próximo dia 30, o criador nacional não esquece o desfile que protagonizou em 2007 no Moda Madeira, onde encerrou o desfile com uma homenagem ao...