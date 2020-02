O andebol masculino madeirense está de regresso às competições europeias de clubes, com o Madeira Andebol SAD, finalista vencido na temporada passada na Taça Challenge, a receber este domingo, a partir das 18 horas, no Pavilhão do Funchal, a equipa checa do HBC Karvina, num jogo relativo à primeira mão dos oitavos-de-final.

Numa temporada particularmente exigente para as cores da...