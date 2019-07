Após o estágio realizado no Algarve, o plantel do Marítimo prosseguiu ontem a preparação da nova temporada, com um treino em Santo António, diferente do habitual, pelo facto de Nuno Manta Santos ter completado mais um ano de vida.

O treinador, que tem agora 41 anos, ouviu os parabéns de todo o grupo de trabalho, seguido de praxe, ainda antes do arranque de uma sessão de trabalho...