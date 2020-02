Nuno Henrique tem desde ontem patete ao público no Módulo - Centro Difusor de Arte, em Lisboa, uma instalação intitulada ‘Fruta Feia’. O artista plástico revela que são desenhos foram realizados sobre polpa de papel e que a exposição resulta também da dedicação à aprendizagem da manufactura do papel com Robbin Ami Silverberg, na Dobbin Mill, em Brooklyn.

Segundo explicou o artista...