“Nunca se esqueçam da vossa terra”. Ao passar pela Casa Social da Madeira em Pretória, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente quis enaltecer o papel da comunidade madeirense radicada na África do Sul, em especial àqueles que partiram do seu concelho muito novos à procura de condições de vida que não tinham na sua terra natal, alguns com mais de cinco décadas como foi o...