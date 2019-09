Nunca houve tantas empresas

O sector empresarial madeirense nunca teve tantas empresas (pelo menos no que ao registo de sociedades comerciais diz respeito) como no final de 2018, ascendendo a 27.659, mais 1.259 do que um ano antes e mais 4.346 do que em 2008. Há 11 anos, antes da crise financeira que atirou o número de sociedades para um valor de menos de 7 mil em 2012 (20.483), havia mais gente a trabalhar...