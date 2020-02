Tal como era previsível, dada a evolução até Setembro de 2019, o fecho de contas, ainda que preliminares, no que toca ao saldo da balança comercial da Madeira com o exterior, a Região Autónoma da Madeira fechou o terceiro ano consecutivo com superavit comercial, ou seja com mais exportações do que importações. E este facto, em 44 anos contados desde a Autonomia, em 1976. E mais...