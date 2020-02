João Didelet, actor e encenador, tem dado vida a várias personagens, muitos delas ligadas à comédia, como Bernardo da peça de teatro ‘Ding Dong’. Um espectáculo, produzido pela Yellow Star Company e organizado pelo DIÁRIO de Notícas da Madeira, que subirá ao palco do Centro de Congressos Casino da Madeira, nos dias 28 e 29 de Fevereiro, entre as 21 horas e as 22h30.

Além de actor,...