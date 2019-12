Novos projectos criam 61 postos de trabalho

As 11 candidaturas aprovadas no âmbito do PRODERAM 2020, e correspondentes a duas sub acções: ‘Criação e Reestruturação de Negócio em Meio Rural’ e ‘Apoio a Actividades Turísticas’, representam um valor total elegível de 1.875.374.30 euros e um valor total de apoio de 1.383.935.23 euros, a que corresponde um total de 207.590.28 euros do Orçamento da Região.

Presente na cerimónia,...