‘Novo’ Grand Café vai dar trabalho a 22 pessoas

Uma semana depois de assinar o contrato de trespasse do Grand Café Penha D’Águia, Ivo Correia e o seu sócio José Alberto Gonçalves, dão a cara por mais um investimento do grupo com origens na Camacha e que tem consumado alguns negócios nos últimos anos. Depois de tomar conta do Café relógio naquela freguesia, a criação da marca Made in Madeira, a aquisição do Café Funchal, ali mesmo...