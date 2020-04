A Madeira tem um novo doente infectado com covid-19, um caso de transmissão local ligado aos doentes divulgados nos últimos dois dias, no Funchal, onde se inclui a mulher grávida, com idade entre os 20 e os 29 anos. Este novo doente era um dos que aguardava resultado laboratorial no domingo e também tem entre 20 e 29 anos, revelou ontem a vice-presidente do IASaúde no habitual boletim...