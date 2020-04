Um jovem residente no concelho de Santa Cruz foi diagnosticado com o novo coronavírus anteontem, 21 dias após ter regressado do Reino Unido. É o 49.º caso de contágio detectado na Madeira mas é uma situação especial, já que só se comprovou a doença depois do mesmo ter cumprido as duas semanas da quarentena obrigatória para os viajantes.

Ontem, na conferência onde este caso foi divulgado,...