Novo ‘Bom Jesus’ custa 5,9 milhões

“Não há nenhum serviço de saúde perfeito em nenhuma parte do mundo, mas o que nós temos aqui na Madeira é um serviço que continua a melhorar todos os anos, com todas as valências, com médicos, assistentes operacionais e enfermeiros altamente formados e motivados no exercício da profissão”.

Palavras do presidente do Governo Regional na inauguração do renovado Centro de Saúde do Bom...