Novo adiamento do Brexit à vista

O primeiro-ministro britânico assegurou ontem ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que vai fazer um novo pedido de adiamento do ´Brexit´, previsto para 31 de Outubro.

Fonte do processo disse à agência noticiosa France Presse que Boris Johnson disse a Tusk que seria ainda ontem enviada uma carta de Londres a pedir um novo adiamento. O presidente do Conselho Europeu “vai fazer consultas com os dirigentes dos 27 sobre a forma de agir”, acrescentou a mesma fonte.

A Câmara dos Comuns votou ontem a favor de uma proposta que força o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a pedir um adiamento do ‘Brexit’ até ser aprovada no parlamento britânico a legislação que regulamente o acordo de saída. Ainda segundo a mesma fonte, a resposta a este pedido “pode levar alguns dias” a concretizar-se.

Em consequência do voto dos deputados britânicos, Boris Johnson é legalmente obrigado a formular novo pedido à União Europeia para adiamento do ´Brexit´, que já foi adiado por várias vezes. Para mostrar a sua determinação em sair custe o que custar da União Europeia a 31 de Outubro, o primeiro-ministro disse diante da Câmara que não queria negociar o adiamento com os 27 países da União.

A proposta da Câmara dos Comuns foi ontem aprovada por 322 votos a favor e 306 votos contra, devido ao apoio do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte e de antigos deputados conservadores actualmente a exercer como independentes. A iniciativa para suspender os efeitos da votação ao acordo foi apoiada pelo Partido Trabalhista e pelos outros partidos da oposição, apesar dos pedidos do governo para ser retirada. Em resposta, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recusou pedir um adiamento do ‘Brexit’ previsto na lei, a aprovação da proposta no parlamento para suspender o voto sobre o acordo de saída. “Não vou negociar um adiamento, nem a lei me obriga a fazê-lo”, alegou, acrescentando que “mais um adiamento seria mau para este país ou para União Europeia e mau para a democracia”, comentou, na altura.

No início de Setembro, quando o parlamento aprovou uma proposta para adiamento do Brexit, Boris Johnson declarou que “preferia morrer numa valeta” do que cumprir aquela medida.

O parlamento reuniu-se ontem numa sessão extraordinária para debater e aprovar o acordo revisto para a saída do Reino Unido da União Europeia, cujas negociações foram concluídas na quinta-feira. As principais alterações incidiram no protocolo relativo à Irlanda do Norte, removendo o mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda designado por ‘backstop’. O novo protocolo mantém a província britânica no território aduaneiro do Reino Unido, apesar de ficar alinhada com leis da UE que facilitam o movimento de mercadorias na ilha inteira. Este modelo foi criticado pelo DUP, que anunciou também a sua determinação em votar contra o acordo. Na Declaração Política que acompanha o acordo e que contém orientações para as futuras relações entre o Reino Unido e UE, foram feitas alterações que substituem a ambição de criar uma “zona de comércio livre” por negociar um “acordo de comércio livre”.