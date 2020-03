O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, na madrugada de ontem, pelas 02h06, um sismo de magnitude 1.7 na escala de Richter, a uma profundidade de 29 quilómetros, no mar da Madeira. Foi um abalo demasiado fraco para poder ser sentido pela população, mas foi o nono sismo verificado no curto período de três semanas, sempre na mesma zona (a sul da Madeira e a Oeste...