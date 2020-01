Já foram publicadas as novas tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes na Região para vigorarem durante o ano 2020.

De acordo com uma nota enviada pela Vice-presidência do Governo Regional as novas tabelas reflectem o continuo desagravamento fiscal, para além da sua adequação à taxa de inflação e a actualização...