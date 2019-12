Ambição é palavra chave para a cimeira do clima da ONU que começa nesta segunda-feira na visão de organizações ambientalistas ouvidas pela Lusa, que defendem compromissos mais fortes das nações para evitar cenários catastróficos das alterações climáticas. A COP25 realiza-se em Madrid, mas a presidência do encontro é do Chile, anfitrião original cujo clima de contestação social levou...