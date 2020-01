Nova ajuda lusa para a Venezuela

O Governo português está a ponderar alargar o leque de medicamentos que distribui através das redes de apoio a cidadãos nacionais residentes na Venezuela, para incluir também as doenças crónicas, disse ontem a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

“Tivemos oportunidade de falar com algumas pessoas, percebemos que o apoio (de Portugal) é muito bem-vindo, que agradecem muito, mas que precisam de um pouco mais e foi-nos também dito o que é que precisavam além do que já estão a receber e nós iremos verificar se podemos melhorar esse apoio e alargar o leque de medicamentos para doenças crónicas, que são necessários”, disse Berta Nunes.

A governante falava à agência Lusa em Carrizal, no estado venezuelano de Miranda (sul de Caracas), após visitar uma clínica e reunir-se com um médico português que faz parte da rede de assistência médica criada pelo executivo português e que apoia luso-venezuelanos com consultas, medicamentos e exames.

“De tudo o que vi até ao momento, parece-me que a situação do serviço de saúde (na Venezuela) é realmente muito delicada. Continua a existir um serviço público de saúde, mas simplesmente quando são situações mais graves não há uma resposta de qualidade”, considerou.

Berta Nunes adiantou que teve “vários relatos de portugueses que, embora sejam pessoas com algumas posses, que não são pessoas carenciadas, se tiverem uma situação de saúde grave podem ficar endividadas e não ser capazes de conseguir pagar um atendimento de qualidade”.