Nova abordagem ao órgão para renovar interesse

Uma aventura sonora completamente nova é o que propõe Eva Darracq-Antesberger, organista convidada do 10.º concerto da edição deste ano do Festival de Órgão da Madeira, intitulado ‘Harmonias da Terra e do Espaço – Explorando os Elementos’. A instrumentista e compositora preparou uma experiência imersiva onde a música do instrumento histórico da Igreja de São Martinho se combina...