Asas para voar

Sofia Lara Alves Henriques, 18 anos, é um prodígio com queda para a escrita e um grande poder de argumentação.

Além de ser uma aluna excepcional – que terminou o secundário com média final de 20 e brilhou no Exame Nacional de Português ao obter 19 valores – representou a Escola Secundário de Francisco Franco e a Região na final do Concurso Nacional de Leitura, onde foi distinguida...