O DJ Fumiga, nome artístico de Milton da Silva, sempre gostou de música. Os primeiros passos na área do DJing começaram quando era pequeno por influência do pai, que também é DJ. Aos poucos foi aperfeiçoando a sua técnica e hoje é o DJ oficial do cantor madeirense Miro Freitas.

“Considero-me um autodidacta, tudo ou 90% daquilo que sei hoje aprendi sozinho. Tive o meu pai como professor...