“Trabalhem sempre mais, pensem que quando estão a brincar o vosso adversário está a trabalhar”. Esta é a mensagem que Mariana Pestana deixa a todos aqueles que estão a começar no atletismo. Mas é, sobretudo, a forma como a jovem atleta do Grupo Desportivo do Estreito encara cada desafio. Aos 15 anos descobriu a sua disciplina de eleição: o lançamento do martelo. Hoje, prestes a...