Dizem que ‘filho de peixe sabe nadar’. É o caso de Luís Afonso Jesus, filho do DJ Mastergroove, nome artístico de Renato Jesus, que esta quarentena, motivada pela covid-19, presenteou os madeirenses com a sua selecção musical, num directo realizado na rede social Facebook, a partir de casa.

Com apenas 11 anos de idade, Luís Afonso Jesus já dá uns ‘toques’ no mundo do Djing, embora...