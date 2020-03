Quando começou no atletismo, em Outubro de 2016, Adriana Viveiros nunca imaginou ter uma evolução tão rápida na modalidade. A marchadora da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) já tem conquistas a nível regional e nacional, prepara-se para marcar presença no Mundial de juniores e sonha com os Jogos Olímpicos.

Aos 18 anos é detentora dos recordes regionais de...