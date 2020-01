A noite de segunda para terça-feira foi bastante complicada para os bombeiros. Os incêndios não deram tréguas e lavraram durante várias horas, em Câmara de Lobos, na zona da Corrida, e nos Canhas.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram no local a combater as chamas com...