A Câmara Municipal do Funchal viu serem nomeadas as suas duas candidaturas à edição das 7 Maravilhas da Cultura Popular, uma eleição nacional que irá decorrer este ano. A reconhecida Noite do Mercado do Funchal e o Charamba, enquanto fenómeno musical histórico, foram assim confirmados com o selo oficial de nomeados do Conselho Científico da organização e estarão em competição em...