Com centenas de populares a assistirem, mais de meio milhar de figurantes, repartidos por dez grupos, animaram ontem, ao final da tarde, a ‘baixa’ de Santa Cruz com as tradicionais Marchas de São João.

O evento organizado pela Casa do Povo de Santa Cruz, em parceria com o Município, juntou o habitual desfile das panelas e, no final, a tradicional ceia de São João junto ao calhau,...