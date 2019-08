Depois da noite de ontem ter sido dedicada ao fado, eis que o Festival de Arte Camachense – ART’Camacha prossegue hoje com o rock como ‘pano de fundo’.

O evento irá contar com a actuação de vários grupos, como Clube de Rock EB23 da Camacha, The Crew Tones, Negative Rule, Jesus Or A Gun e Blind Death, sendo que os concertos, no palco principal, começam às 19h45.

Já amanhã, a aposta...